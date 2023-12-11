Суд вынес приговор обвиняемому по делу члена исполкома ОКР Власенко

Бизнесмена Владимира Новаковского приговорили к четырем годам и пяти месяцам колонии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы приговорил к четырем годам и пяти месяцам колонии бизнесмена Владимира Новаковского, который проходит соучастником по делу члена исполкома Олимпийского комитета России Алексея Власенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 11 декабря 2023 года Новаковский Владимир Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года пять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Ранее Новаковский содержался в СИЗО. "Назначенное наказание считается отбытым. Мера пресечения Новаковскому В. В. до вступления приговора в законную силу с домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркнули в суде.

Ранее сообщалось, что Новаковский признал вину и заключил сделку со следствием. Он был арестован в 2021 году вместе с еще одним фигурантом этого дела - Владимиром Зубковым, который позже умер в СИЗО. Также по этому делу обвиняется Власенко, бывшая глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Колотилова и экс-заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности этого же министерства Ольга Покидышева.

Всех фигурантов дела считают причастными к крупному мошенничеству с госконтрактами. Преступные действия, инкриминируемые все фигурантам, по данным следствия, относятся к событиям 2013-2014 годов. Вину, как и Власенко, бывшие высокопоставленные чиновницы не признают. Минпромторг признан по данному уголовному делу потерпевшим.