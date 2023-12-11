На Новом Арбате Lexus врезался в дерево

Автомобиль ехал на большой скорости, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Водитель иномарки врезался в препятствие на Новом Арбате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 21:55 в районе дома №19 по улице Новый Арбат, по предварительной информации, водитель иномарки совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что водитель не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем. "Движение в районе происшествия не затруднено", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попал автомобиль Lexus, он въехал на большой скорости в дерево.