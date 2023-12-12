СМИ: на Тайване военный хотел угнать вертолет за вознаграждение в $15 млн

По данным портала CTWant, действующего подполковника армейской авиации сухопутных войск острова по фамилии Се завербовала разведка Китая

ГОНКОНГ, 12 декабря. /ТАСС/. Разведка КНР пыталась подкупить пилота армейской авиации Тайваня, чтобы он угнал тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook, ему обещали вознаграждение в $15 млн. С таким утверждением выступил тайваньский информационный портал CTWant.

По его данным, китайские шпионы на острове, среди которых были отставные офицеры тайваньской армии, якобы завербовали действующего подполковника армейской авиации сухопутных войск Тайваня по фамилии Се. Согласно материалам расследования, они купили летчику билеты в Бангкок, где ему организовали встречу с мужчиной, представившимся китайским генералом, а также еще одним человеком, который заявил, что он является представителем регионального командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в китайской провинции Гуандун.

Как утверждает портал, китайские разведчики предложили пилоту угнать вертолет. Кроме того, они сообщили, что помогут жене и детям тайваньского подполковника получить долгосрочные визы Таиланда, что позволило бы его близким в случае войны в Тайваньском проливе в приоритетном порядке эвакуироваться с острова. Они также якобы пообещали выплачивать семье ежемесячное содержание в размере 200 тыс. новых тайваньских долларов (около $6,4 тыс.). Помимо этого, по информации портала, разведчики выдали тайваньскому военному мобильный телефон с установленным на него криптовалютным кошельком, который тот мог использовать для оплаты необходимых для операции расходов.

Согласно первоначальному плану китайской разведки, по утверждению CTWant, тайваньский пилот должен был угнать вертолет, пролететь около пяти минут на низкой высоте и совершить посадку на палубе авианосца ВМС НОАК. Предполагаемый угонщик сначала счел предложение рискованным и отказался, однако в июле вновь заинтересовался этим планом и вышел на связь со своими кураторами. Он попросил, чтобы предполагаемый корабль ВМС НОАК находился в 24 морских милях (около 44,5 км) от тайваньского города Гаосюн. По его оценке, полет на сверхмалой высоте вдоль побережья занял бы около 15 минут. Кроме того, для этого ему бы не потребовалось пересекать так называемую срединную линию Тайваньского пролива, что снизило бы угрозу перехвата вертолета истребителями ВВС Тайваня.

По версии портала, представители китайской разведки в ответ пообещали пилоту аванс от $1 до $2 млн, а также сообщили, что могут организовать еще одни подставные учения к северу от Тайваня, чтобы перебазированным туда тайваньским истребителям потребовалось больше времени на перехват. После этого заговорщики якобы начали обсуждать детали операции, однако тайваньская контрразведка получила информацию об этом и в августе задержала подполковника и его сообщников.