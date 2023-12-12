Российский экономист прилетел в США без документов и не может объяснить это

Сергей Очигава заявил, что не спал три дня и не понимает, что происходит

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Российский экономист смог без паспорта, визы и авиабилета прилететь из Копенгагена в Лос-Анджелес и не может объяснить, как это сделал.

Как следует из документов, опубликованных 11 декабря в базе суда центрального округа Калифорнии, некий Сергей Очигава прибыл 4 ноября в Лос-Анджелес и в аэропорту "не смог предъявить паспорт и визу". На допросе россиянин заявил, что не помнит, как попал на борт самолета.

"Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. Он работал многие годы в качестве экономиста в России. Он заявил, что не спал три дня и не понимает, что происходит", - говорится в судебном документе. Среди вещей пассажира были обнаружены российский и израильский внутренние паспорта.

По словам представителей авиаперевозчика, мужчина не предъявил посадочного талона, бродил по самолету и менял места, а также "просил по две порции во время каждого приема пищи".

Очигаве предъявили обвинения в проезде без документов, его оставили под стражей на период выяснения всех обстоятельств и разбирательства. Представитель россиянина отказался от комментариев по этому делу.