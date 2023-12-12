Вылететь в пункты назначения не могут свыше 330 пассажиров

ХАБАРОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 330 пассажиров не могут вылететь из Хабаровска на север Хабаровского края и в обратном направлении из-за непогоды, задержано 16 рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Из-за самого продолжительного периода нелетной погоды на севере края в 2023 году задержано 16 рейсов "Хабаровских авиалиний". <...> На сегодняшний день 336 пассажиров ожидают вылета воздушных судов", - говорится в сообщении.

Задержано шесть рейсов из Хабаровска в рабочий поселок Охотск, столько же - из Охотска в Хабаровск, два рейса из Хабаровска в село Аян и два в обратном направлении. Отмечается, что в Охотск самолеты не могут вылететь уже шестой день, в Аян - пятый. Нуждающихся в жилье пассажиров отложенных рейсов разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

В Охотске сегодня снег и ветер до 14 м/с, в Аяне - небольшие осадки и ветер с порывами до 20 м/с.

В Хабаровском крае действует циклон, на прошлой неделе он проявлялся в центральной части и на побережье. Сейчас неблагоприятная обстановка складывается на севере. Накануне сообщалось, что в Охотском округе из-за сильной метели ввели режим ЧС. В связи с выпадением большого количества осадков ограничено движение пассажирского транспорта, закрыты школы и детские сады, остановлен подвоз питьевой воды. Для обеспечения выездов скорой помощи задействован вездеход.