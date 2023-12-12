В Забайкалье в ДТП с минивэном и "Камазом" погиб один человек

Еще семеро пострадали

ЧИТА, 12 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и семеро получили ранения после столкновения минивэна и "Камаза" в Шилкинском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

"В Забайкальском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на региональной автодороге в Шилкинском районе. В дорожной аварии погибла 71-летняя женщина еще семь человек получили травмы", - говорится в сообщении.

ДТП произошло утром 12 декабря на 124-м км дороги Могойтуй - Сретенск - Олочи. Столкнулись Nissan Serena и "Камаз". На месте аварии работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкалья сообщили, что все пострадавшие доставлены в Шилкинскую центральную районную больницу. Состояние троих оценивается как тяжелое, остальные еще проходят обследование. В район транспортом санитарной авиации направлены анестезиолог, хирург, нейрохирург и медсестра-анестезист.