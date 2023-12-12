В Белгородской области за сутки зафиксировали более 20 прилетов

Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Украинские военные выпустили за прошедшие сутки более 20 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, система ПВО сбила ракету неустановленного образца. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено три и семь артиллерийских снарядов соответственно. Над селом Бессоновка системой ПВО сбита одна ракета неустановленного образца. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Грайворонском округе в понедельник под обстрел попала окраина села Козинка - зафиксировано два прилета. В Краснояружском районе по окраине села Графовка ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда.

В Шебекинском округе 11 декабря под минометный обстрел попало село Муром - установлено три прилета. По МАПП "Шебекино" было выпущено шесть минометных снарядов. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.