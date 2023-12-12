Число погибших в ДТП с поездом на Алтае увеличилось до четырех

На месте аварии погибли два человека, еще двое умерли в больнице

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с поездом на железнодорожных путях в Алтайском крае увеличилось до четырех: второй из двух пострадавших, доставленных в больницу, умер в медучреждении. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"К сожалению, несмотря на усилия врачей, последний пациент скончался", - сообщили в ведомстве.

11 декабря на железнодорожном переезде на 518-м км перегона Осолодино - Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Известно, что машинист поезда, увидев машину, принял решение об экстренном торможении, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. На месте погибли два человека, еще двоих госпитализировали. Позже один из них умер. В результате происшествия 12 грузовых поездов задерживались примерно на три часа, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.