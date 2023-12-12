В России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений

Среди них 0 146 терактов, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы и правоохранительные органы с начала года предотвратили в России 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов. Такие данные на заседании Национального антитеррористического комитета озвучил его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов. Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. На общую сумму свыше 110 млн рублей заблокированы счета более 4 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований", - сообщили в НАК.

Налаженное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов способствовало усилению защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей. "В сети Интернет удалено свыше 15,5 тыс. материалов террористического содержания", - добавили в комитете.

О дополнительных мерах безопасности

Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях СВО и предстоящих президентских выборов.

"В результате обсуждения выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности противодействия террористическим угрозам в условиях проведения специальной военной операции и предстоящих выборов президента РФ", - говорится в сообщении.

При этом повышение безопасности объектов промышленности, энергетики и транспорта является важным направлением деятельности органов власти на местах. "Члены НАК подчеркнули необходимость повышения персональной ответственности руководителей этих объектов, а также учреждений образовательной сферы за соблюдение установленных требований по их антитеррористической защищенности", - отметили в НАК. Участники заседания акцентировали внимание на реализации мероприятий, предусмотренных новым комплексным планом противодействия идеологии терроризма, совершенствовании адресной и индивидуальной профилактической работы на местах, создании и продвижении качественного антитеррористического контента, учитывающего особенности восприятия различными целевыми аудиториями. "Одним из приоритетных направлений деятельности остается совершенствование системы подготовки специалистов, участвующих в противодействии терроризму", - говорится в сообщении.

В НАК также сообщили, что на заседании был отмечен растущий интерес зарубежных партнеров к опыту России по организации системы мер, направленных на противодействие терроризму, укрепление контактов с коллегами по использованию международного банка данных и пресечению финансирования террористической деятельности.