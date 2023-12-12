Предприниматель из Подмосковья получил 19 лет колонии за убийство двух своих знакомых

Александр Дмитравцов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил предпринимателя Александра Дмитравцова к 19 годам заключения за двойное убийство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.

Бизнесмен осенью 2020 года спланировал убийство двух своих знакомых, для чего приобрел огнестрельное оружие. Под предлогом ведения переговоров о продаже доли земельного участка Дмитравцов предложил им встретиться в Одинцовском городском округе. После того как мужчины приехали на место встречи, он несколько раз выстрелил в них из огнестрельного оружия и нанес множественные удары. Потерпевшие погибли на месте происшествия.

В свою очередь в пресс-службе областного ГСУ СК добавили, что на стадии предварительного следствия фигурант вину не признал и от сотрудничества со следствием отказался. "Однако собранные доказательства и заключения более 15 судебных экспертиз позволили доказать его причастность к убийству", - сказали в ГСУ.

6 октября 2020 года в Звенигороде родственники предпринимателя Юрия Краснопольского заявили в правоохранительные органы о его исчезновении. На следующий день следователи обнаружили его автомобиль, две стреляные гильзы и следы волочения, а рядом в колодце - тела Краснопольского и его компаньона Андрея Родионова с огнестрельными ранениями спины, груди и бедра. По обвинению в убийстве был арестован местный предприниматель, бывший кандидат в мэры Звенигорода Александр Дмитравцов.