В Челябинской области задержали работника управления по вопросам миграции

Возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту организации незаконной миграции в отношении задержанного сотрудниками ФСБ работника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления.

"В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. При проведении предварительного следствия установлено, что с 1 января 2022 года по 11 декабря 2023 года работник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области действовал умышленно. С иными лицами организовал незаконное пребывание в России иностранных граждан. Им изготовили поддельные и фиктивные документы, на основании которых иностранцы незаконно получали свидетельства участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению.

При проведении расследования уголовного дела намерены установить все обстоятельства преступления, а также дать уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.