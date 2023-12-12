Суд в Курске отменил приговор экс-замглавы подразделения Росприроднадзора

Уголовное дело направили на новое судебное разбирательство

КУРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Курский областной суд отменил штраф в 2,5 млн рублей бывшему заместителю руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Галине Писаревой, признанной ранее виновной в превышении должностных полномочий, получении взятки в крупном размере. Уголовное дело направили на новое судебное разбирательство, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Курский областной суд ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона приговор Ленинского районного суда Курска от 9 июня 2023 года в отношении Галины Писаревой, Андрея Мальцева, Сергея Шумакова, Марины Гуторовой отменил, уголовное дело направил на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом суда со стадии судебного разбирательства", - говорится в распространенном сообщении.

В отношении Писаревой, Мальцева, Шумакова, Гуторовой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В октябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Писаревой и ее подчиненного Андрея Мальцева по подозрению в получении взятки в 800 тыс. рублей. По версии следствия, взятку они получили от гендиректора предприятия по производству трикотажного полотна "Экотекс" за общее покровительство и непривлечение к ответственности за пользование недрами без лицензии.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Курска назначил Галине Писаревой штраф в размере 2,5 млн рублей, признав ее виновной в превышении должностных полномочий, получении взятки в крупном размере. Мальцеву суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 3 года 6 месяцев. Шумаков и Гуторова получили штрафы по 50 тыс. рублей.