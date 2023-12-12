Полиция Франции задержала писателя Фредерика Бегбедера

Дело не связано с наркотиками, заявил региональный прокурор Родольф Жарри

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Известный французский писатель Фредерик Бегбедер взят под стражу, он был задержан в полицейском комиссариате города По (юг республики). Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, 58-летний писатель был вызван на допрос, после чего было принято решение о его задержании. "Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования", - приводит радиостанция заявление регионального прокурора Родольфа Жарри. По его словам, "дело не связано с наркотиками". Он отметил, что юстиция пока не готова предоставить дополнительную информацию.

Фредерик Бегбедер - французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов - "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист", "99 франков". В 2009 за книгу "Французский роман" он был удостоен премии "Ренодо", считающейся одной из важнейших литературных наград Франции.