В Омске после аварии на второй ТЭЦ проверят все генерации ТГК-11

Прокурор региона Алексей Афанасьев отметил, что ограничение подачи тепла затронуло 1 600 многоквартирных домов и 193 образовательных учреждения

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку всей системы теплогенерации компании ТГК-11 в Омске после неполадок на очередной городской ТЭЦ, которые возникли 11 декабря, сообщил журналистам прокурор региона Алексей Афанасьев.

"Наверное, речь идет о какой-то безответственности большого бизнеса, потому что температура в минус 39 [которая была в Омске] - это не та ситуация для Сибири, когда должно выходить из строя оборудование, от которого зависят жизни и здоровье людей. <…> Мы сделаем все, чтобы разобраться максимально в этой истории. Мы проводим свою дополнительную общенадзорную проверку, запросили все паспорта готовности, будет проведена проверка всех теплоэлектроцентралей всей генерации ТГК-11", - сказал Афанасьев.

Он отметил, что в результате неисправности на ТЭЦ-5, которая обеспечивает теплоснабжение более двух из пяти округов Омска, ограничение подачи тепла затронуло 1 600 многоквартирных домов и 193 образовательных учреждения. "В некоторых учреждениях понижение температуры было таким, что детские сады прекратили работу, а школьников перевели на дистанционное обучение", - пояснил прокурор.

По словам Афанасьева, в ходе проверки будет оценено также влияние на нынешнее неудовлетворительное состояние теплосетей Омска реорганизация в 2014 году ТГК-11. Тогда в качестве самостоятельной организации была выделена компания "ОмскРТС", которая взяла на себя теплосетевой и теплосбытовой бизнес, а также выработку тепловой энергии небольшими котельными. Все ТЭЦ остались у ТГК-11.

На прошлой неделе в 30-градусные морозы было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений из-за поломок оборудования на крупнейшей ТЭЦ-5. Об ограничении теплоснабжения из-за выхода из строя нескольких котлоагрегатов крупнейшей ТЭЦ-5 в Омске стало известно 7 декабря. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТГК-11 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, повреждение оборудования произошло в результате действий подозреваемых. Вечером 11 декабря остановка котлоагрегата произошла на ТЭЦ-3. Компании удалось избежать нарушений в подаче тепла благодаря переключения части потребителей на другие источники.

В Омской области с 6 декабря действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов до минус 40 градусов. Во вторник его действие было продлено до 15 декабря.