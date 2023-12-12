Специалисты восстановили энергоснабжение поселков под Абаканом

Все потребители подключены по основной схеме

ТАСС, 12 декабря. Специалисты компании "Россети Сибирь" восстановили электроснабжение двух поселков в Усть-Абаканском районе Хакасии, где были отключения и перебои с электроэнергией в 30-градусные морозы. Об этом ТАСС сообщили в компании "Россети Сибирь".

В субботу региональный главк МЧС сообщил об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь, в компании "Россети Сибирь" сообщили, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались в воскресенье и в понедельник. В понедельник на территории трех сельсоветов введен режим ЧС. Созданы два временных пункта размещения в Черногорске и один в Абакане.

"Все потребители Калинино и Расцвета подключены по основной схеме. Энергетики "Россети Сибирь" восстановили линию 10 киловольт, на которой в минувшую пятницу была нарушена работа силового кабеля. Сейчас специалисты "Хакасэнерго" (филиал компании - прим. ТАСС) работают по точечным сигналам от потребителей, у которых свет не появился", - сообщили в компании.

По словам представителя компании, строительство третьей дополнительной электролинии будет завершено в среду. "После ее ввода в работу нагрузка по обоим населенным пунктам будет распределена, что повысит надежность электроснабжения [населенных пунктов] Калинино и Расцвет", - добавили в компании.

По данным Гидрометцентра, по состоянию на 22:00 (18:00 мск) в Абакане было минус 34 градуса.