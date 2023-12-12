Суд Москвы начнет слушать дело Фургала о хищении активов МСП-Банка 19 декабря

По словам представителя суда, дело будет слушаться тройкой судей в открытом режиме

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-Банка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, начало слушания дела по существу запланировано на 19 декабря.

"По итогам предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, Бабушкинский суд не стал возвращать в надзорное ведомство уголовное дело в отношении Фургала и других фигурантов, назначив первое заседание по существу на 19 декабря, в 12:00 мск", - сказала представитель суда. Она добавила, что дело будет слушаться тройкой судей в открытом режиме.

Ранее Бабушкинский суд не мог провести предварительные слушания и приступить к слушанию дела по существу почти два месяца из-за того, что не всех подсудимых этапировали в Москву из Хабаровска.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что второе уголовное дело в отношении экс-губернатора и других фигурантов должно быть рассмотрено столичным районным судом, как и первое. На этом решении настаивала прокуратура, которая посчитала, что на процесс могут повлиять связи бывшего губернатора в регионе. Защита же настаивала на проведении судебного процесса в Хабаровском крае.

Кроме того, Верховный суд РФ в начале июля на полгода продлил обвиняемым сроки меры пресечения и ареста имущества. Фургалу мера пресечения не продлевалась, так как ранее он был осужден по уголовному делу об организации убийств. Московский областной суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов и осужденных на первый приговор, он вступил в силу.

Второе дело

Кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор ООО "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера ООО "Торэкс" Светлана Осипенко, финансовый директор ООО "Торэкс" Владислав Кармашков, директор ООО "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" Дмитрий Голованов.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020-го путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО "Торэкс - Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, так как их задержали правоохранители. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.

10 февраля на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.