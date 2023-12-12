Число оставшихся без света из-за ледяного дождя ростовчан выросло до 180 тыс.

"Россети" привлекли для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Число потребителей, оставшихся без света из-за аварий на сетях во время ледяного дождя в Ростовской области, выросло до 180 тысяч. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее губернатор сообщал о 150 тыс. жителей региона, оставшихся без электричества из-за непогоды.

"По состоянию на 21:00 ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах. Режим повышенной готовности введен в Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе", - написал он.

Глава региона отметил, что "Россети" привлекли для аварийных работ дополнительно более 20 бригад из соседних регионов. "Всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники. Для энергоснабжения котельных и социальных объектов организовано их временное подключение к резервным источникам", - уточнил губернатор.

Ранее власти сообщали, что из-за ледяного дождя в регионе школьникам Ростова-на-Дону власти разрешили остаться в среду дома, свыше 350 школ региона во вторник перевели на удаленку, в нескольких отменили занятия. Из-за гололедицы в травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратилось свыше 300 человек, включая 71 ребенка.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.