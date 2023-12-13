В Ростове-на-Дону после непогоды восстановили электроснабжение

Из-за аварии высоковольтной ЛЭП в Аксайском районе было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в двух районах Ростова-на-Дону, которые остались без света при обрыве высоковольтной линии электропередачи во время ледяного дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Ремонтные работы в Первомайском и Пролетарском районах завершены. Энергоснабжение восстановлено. АО "Теплокоммунэнерго" приступило к поэтапному возобновлению работы котельных для возвращения тепла в многоквартирные дома и на объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за ледяного дождя в регионе без света остались 180 тыс. человек. В частности, из-за аварии высоковольтной ЛЭП в Аксайском районе, в Пролетарском и Первомайском районах Ростова-на-Дону было обесточено около 200 домов, 7 школ, 4 детских сада и 3 котельные, подающие тепло в 147 многоквартирных домов.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Сергей Сизиков, электроснабжение также восстановлено в хуторах Большой Лог, Рассвет и Верхнеподпольный Аксайского района.

Из-за ледяного дождя в регионе школьникам Ростова-на-Дону власти разрешили остаться в среду дома, свыше 350 школ региона во вторник перевели на удаленку, в нескольких отменили занятия. Из-за гололедицы в травмпункты Ростова-на-Дону за два дня обратилось свыше 300 человек, включая 71 ребенка.

ГУ МЧС по региону продлило штормовое предупреждение, в ведомстве уточнили, что непогода продержится в регионе до середины дня 13 декабря - ожидается гололедица в сочетании с сильным восточным ветром, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.