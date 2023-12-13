Между Сахалином и материком из-за циклона прервалось морское сообщение

Планируется, что паромная переправа Холмск - Ванино возобновит работу 15 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в министерстве транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 13 декабря 2023 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 15 декабря", - рассказали в министерстве.

Сейчас в Татарском проливе временами идет снег, отмечаются сильный ветер и высокие волны. В течение дня погода будет ухудшаться.