12 декабря, 23:58
Наука

На Камчатке зафиксировали свечение над Ключевским вулканом

Предполагается, что речь идет о высокотемпературных парогазовых выбросах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Вулканологи на Камчатке зафиксировали свечение над вулканом Ключевская сопка, однако это вряд ли может говорить о начавшемся извержении. Об этом сообщил ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

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"Сейсмическая активность на вулкане довольно низкая, так что зафиксированное в инфракрасном диапазоне свечение, скорее всего, говорит о последствиях мощного извержения 1 ноября. Мы предполагаем, что приборы зафиксировали высокотемпературные парогазовые выбросы. Человеческому взгляду они не видны", - сказал вулканолог.

По словам ученого, в кратере вулкана наблюдается термальная аномалия. Однако и она является отголоском извержения исполина в начале ноября.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек. Последнее извержение началось в июне 2023 года, в результате таяния ледников на дорогу Мильково - Ключи - Усть-Камчатск сошел сель. В 2024 году этот участок трассы будет капитально отремонтирован. 

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