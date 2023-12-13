В Улан-Удэ произошла авария на электросетях

Отключения затронули около 1,8 тыс. человек

ТАСС, 13 декабря. Авария на электросетях произошла в Улан-Удэ, без света остались несколько кварталов - около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

"Вечером [12 декабря] произошла авария на электросетях в сотых кварталах Улан-Удэ. В результате без света остались кварталы со 117-го по 124-й. По оценке энергетиков, всего около 1,8 тыс. человек", - сообщается в Telegram-канале правительства.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале, с 12 декабря из-за низких температур введен режим повышенной готовности в регионе. По его словам, на месте аварии находится директор филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" Сергей Козлов. "4 оперативно-выездные бригады, 18 единиц спецтехники работают над установлением причин отключения и принимают меры для подачи напряжения", - сообщил он.

По информации администрации города, создан оперативный штаб по устранению аварии. В прогимназии №108 развернут пункт обогрева. "По данным "Бурятэнерго", найдены два порыва на кабельной линии в районе подстанции "Южная", сейчас там работают аварийные бригады. Подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома, остаются не подключенными к электроэнергии жители частного сектора сотых кварталов", - говорится в сообщении администрации Улан-Удэ.