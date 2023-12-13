В Хабаровском крае задержали 18 рейсов из-за метели

Отправиться по маршрутам не могут более 380 человек

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Вылеты 18 рейсов из Хабаровска на север Хабаровского края задержаны из-за метели, сообщили ТАСС в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Задержано 18 рейсов в Охотск и в Аян, вылететь не могут 383 пассажира", - сказали в авиакомпании.

Рейсы 401 и 402 за 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении перенесли на 14 декабря из-за метеоусловий в Охотске. Там отмечаются снег, низкая облачность, ограниченная видимость. Аэропорт рабочего поселка закрыт до 14:00 (07:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. Людей разместили в гостиницах и обеспечили питанием. Это самый продолжительный период нелетной погоды в 2023 году.

Также перенесены рейсы за 8 и 11 декабря по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и в обратном направлении. В Аяне наблюдается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В Хабаровском крае действует циклон, на прошлой неделе он проявлялся в центральной части и на побережье. Сейчас неблагоприятная обстановка складывается на севере. В Охотском округе из-за сильной метели ввели режим ЧС.