В Подмосковье потушили пожар на складе на территории фабрики

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожар в здании склада на территории хлопкопрядильной фабрики им. С. Г. Лукина в Ивантеевке ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе", - сказали в пресс-службе.

Пожар на складе на территории фабрики начался вечером в 12 декабря. Крыша строения обрушилась. Пожар удалось локализовать на площади 2,8 тыс. кв. м. К тушению привлечено более 60 человек и 24 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.