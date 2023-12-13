В Новосибирской области установили личности подростков, издевавшихся над пенсионеркой

Женщину опросили в присутствии родственников

ТАСС, 13 декабря. Полицейские в Новосибирской области установили личности подростков, которые забрались в дом к 82-летней пожилой женщине и издевались над ней, записывая происходящее на видео. Их доставили в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отдел МВД России по Коченевскому району поступило сообщение о выявленной видеозаписи. Лица, зафиксированные на видео, установлены полицейскими. В настоящее время они с законными представителями доставлены в отдел полиции, где с ними работают сотрудники ПДН", - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции выехали по месту проживания пенсионерки и опросили женщину в присутствии родственников. Проверку по факту издевательств, зафиксированных на видео, также начали в прокуратуре.

Ранее в СМИ распространилось видео, где двое подростков 13 и 14 лет издеваются над пенсионеркой. По данным изданий, они неоднократно приходили к пожилой женщине домой, требовали деньги, угрожали, оскорбляли и обыскивали жилище.