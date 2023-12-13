В Приамурье в отношении чиновника возбудили уголовное дело за воспрепятствование бизнесу

Убытки коммерческой организации оценили в 4,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности возбудили в отношении исполняющей обязанности замглавы администрации Благовещенского округа Амурской области Ирины Волковой после вмешательства Генпрокуратуры России. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГП РФ по ДФО.

"По поручению заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, данного после обращения к нему на личный прием представителя строительной организации, в отношении и.о. заместителя главы администрации Благовещенского муниципального округа Амурской области Ирины Волковой инициировано уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности с использованием лицом своего служебного положения)", - говорится в сообщении.

Установлено, что коммерческая организация с марта по октябрь ежемесячно обращалась в администрацию округа с заявлением о выдаче разрешения на строительство трех многоквартирных домов, на которые получены необоснованные отказы. При этом в округе с численностью населения более 30 тыс. человек сохраняется потребность в новом жилищном фонде для последующего предоставления социально незащищенной категории граждан, в том числе лиц из числа детей-сирот, и проживающих в аварийном жилье.

В результате неправомерных действий муниципалитета коммерческая организация не смогла начать строительство в теплое время года, понесло убытки на общую сумму в размере 4,5 млн рублей.

В Арбитражный суд Амурской области было подано заявление о признании отказов незаконными, возложении на орган местного самоуправления обязанности выдать разрешение, которое удовлетворено. Разрешение на строительство выдано юридическому лицу только после предъявления исполнительного листа.