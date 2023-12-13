Главу Троицка заподозрили во взяточничестве

По версии следствия, Александр Виноградов получил беговую дорожку стоимостью 126 тыс. рублей за содействие бизнесмену в оформлении документов

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовные дела о взятке, которую, по версии следствия, получил глава Троицка Александр Виноградов за содействие коммерсанту в оформлении документов. Об этом говорится в материалах, опубликованных пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 290, ч. 3 ст. 291, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)", - говорится в материалах.

При проведении предварительного следствия установлено, что с марта по апрель 2020 года глава города получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации в период проведения строительных работ.

Следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях, предмет взятки изъят. Подозреваемый задержан, допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по региону. При проведении расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления, дана уголовно-правовая оценка действиям либо бездействию причастных лиц.