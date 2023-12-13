Осужденный за убийство Старовойтовой отозвал ходатайство об УДО

Виталия Акишина ранее приговорили к 23,5 года лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Виталий Акишин, приговоренный к 23,5 года лишения свободы за убийство депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой, отозвал из суда свое ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал обращение Виталия Акишина, которым он отзывает свое ходатайство об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

В заявлении осужденный прямо не назвал причину своего решения, однако указал на некий форс-мажор, за который попросил у суда прощения.

О том, что Акишин подал ходатайство об УДО, стало известно в понедельник. Осужденный указал на то, что по истечении 2/3 срока неотбытую часть наказания ему заменили на принудительные работы, при этом действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения он не имеет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности, общественной жизни учреждения и мероприятиях места трудоустройства.

Санкт-Петербургский городской суд в мае 2005 года вынес приговор Акишину за посягательство на жизнь Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника.

В сентябре 2021 года суд Петербурга отказал в УДО еще одному фигуранту дела Михаилу Глущенко, который отбывает наказание за соучастие в организации убийства Старовойтовой. На момент подачи ходатайства Глущенко оставалось отбыть пять лет и семь дней заключения.

Дело об убийстве Старовойтовой

Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. По делу об убийстве городской суд Петербурга 30 июня 2005 года приговорил на сроки от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Суд постановил, что мотивом преступления послужила политическая деятельность Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин и Виталий Акишин. Колчин как технический организатор преступления был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статьям 277 и 222 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконное хранение оружия) УК РФ. Акишин, непосредственный исполнитель убийства, получил 23,5 года заключения на основании статей 277 и 222, а также статьи 105 (убийство) УК РФ.

Следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено в августе 2013 года. В ноябре того же года экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко было предъявлено обвинение по статьям УК РФ - организация преступления и посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова (Кумарина), лидера тамбовской ОПГ.