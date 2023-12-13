В Энгельсе возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего теплоснабжения домов

В городе в течение нескольких дней теплоснабжение было нарушено в 70 многоквартирных домах и нескольких социальных объектах

САРАТОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего теплоснабжения домов в Летном городке в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, с начала отопительного сезона по настоящее время сотрудниками ООО "ТК "Тура" в нарушение требований нормативно-правовых актов оказана не отвечающая требованиям безопасности здоровья потребителей услуга в виде ненадлежащей подачи теплоснабжения жителям многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Энгельс-1 города Энгельса", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, 9 декабря на котельной ООО "ТК "Тура" в Летном городке произошла авария. Несколько дней теплоснабжение было нарушено в 70 многоквартирных домах и нескольких соцобъектах. Как сообщил глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов в своем Telegram-канале, по состоянию на 12 декабря в некоторых домах ситуация с теплом улучшилась, однако еще остаются адреса, где нужно отладить систему.