Отец и сын получили до 17,5 года колонии за подготовку теракта в Забайкалье

По информации УФСБ, молодой человек являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"

ТАСС, 13 декабря. Первый Восточный окружной военный суд признал двух жителей Забайкальского края, отца и сына, виновными в подготовке террористического акта и приговорил их к 7,5 и 17,5 года лишения свободы соответственно, сообщает пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю.

"Выездная коллегия 1-го Восточного окружного военного суда признала Воронина В. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ст. 205.3, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 222, п. "а" ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые 8 лет он будет отбывать в тюрьме, а также с назначением штрафа в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Его отец также признан виновным в незаконном хранении, изготовлении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 300 тыс. рублей.

По данным УФСБ, молодой человек являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". В начале 2022 года он через интернет прошел дистанционное обучение у представителей террористической организации, получив знания и навыки по изготовлению и применению самодельных взрывных устройств (СВУ). Самостоятельно изготавливал СВУ, инициирующие взрывчатые вещества, проводил экспериментальные взрывы, после чего в качестве отчета пересылал видео взрыва террористам. "По месту жительства преступников изъяты самодельные взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, тротиловые шашки, боевые гранаты, оружие и патроны различного калибра, а также запрещенная религиозная литература. После совершения теракта Воронин младший планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок", - сообщает пресс-служба.