В четырех населенных пунктах Костромской области отключили холодную воду из-за аварии

На место выехали аварийно-восстановительные бригады

ТАСС, 13 декабря. Авария привела к отключению холодного водоснабжения в четырех населенных пунктах в Костромском районе Костромской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в Костромском районе, п. Зарубино. В зону отключения попало четыре населенных пункта - поселок Зарубино, деревня Дербино, поселок Коряково, деревня Будихино", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах проживает около 2,5 тыс. человек. На место выехали аварийно-восстановительные бригады. Для организации взаимодействия направлена оперативная группа Костромского пожарно-спасательного гарнизона.