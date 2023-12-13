В ДНР без электроснабжения остаются почти 100 тыс. абонентов

Как сообщили в региональном министерстве угля и энергетики, оперативно-выездные бригады работают в круглосуточном режиме

ДОНЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Почти 100 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике (ДНР) остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном министерстве угля и энергетики.

"На утро 13 декабря на территории ДНР оставались обесточенными 1 535 трансформаторных подстанций, порядка 97 тыс. бытовых абонентов, из них 94 тыс. - в результате неблагоприятных погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Большая часть отключений линий электропередачи произошла в южных регионах республики.

Оперативно-выездные бригады работают в круглосуточном режиме.

По данным ведомства, в работах задействовано более 300 человек и 93 единицы спецтехники.