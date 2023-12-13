Во Владимирской области в ДТП с автобусом погиб мужчина

Пострадали 20 пассажиров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса произошло в Александровском районе Владимирской области, погиб водитель, 20 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня [13 декабря] во Владимирской области около 14:00 на 111-м км автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате аварии мужчина, управлявший автобусом, от полученных травм скончался. По состоянию на 15:30 за медицинской помощью обратились 20 пассажиров общественного транспорта, из которых двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузом. "В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Инспекторы ДПС осуществляют регулировку дорожного движения на данном участке трассы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Предпринимаются меры для оказания помощи пострадавшим. Экстренными службами развернуты пункты обогрева", - добавили в пресс-службе.

Александровская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе вопросам соблюдения законодательства при оказании услуг пассажирских перевозок, качеству состояния дорожного полотна, своевременности его очистки от снега", - отметили в надзорном органе. На место происшествия выехал заместитель Александровского городского прокурора Владимир Кузьмин.