Приговор Михаилу Абызову огласят 21 декабря

Заседание назначили на 14:00 мск

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 21 декабря планирует огласить приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удаляется в совещательную комнату. Приговор Абызову и другим фигурантам будет провозглашен 21 декабря в 14:00 мск", - сказал председательствующий судья.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить экс-чиновника к 19,5 года лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. Для остальных фигурантов прокурор попросил сроки от 7 лет до 18,5 года лишения свободы с различными штрафами. Абызов вину не признает и попросил суд его оправдать.

Михаил Абызов в 2012-2018 годы занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.