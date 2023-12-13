Уголовное дело возбудили после ДТП в Щелкове, где пострадали двое детей

Девочка трех лет и мальчик семи лет были госпитализированы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело по факту столкновения легковой машины и грузовика в Щелкове, в результате чего пострадали трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Щелковское" по факту ДТП, в результате которого пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала она.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на 70-м км трассы А-107. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля врезался в грузовик, выезжая с второстепенной дороги. В результате столкновения пассажиры легкого автомобиля - девочка трех лет и мальчик семи лет - получили телесные повреждения и были госпитализированы.