Число остающихся без электричества населенных пунктов Ростовской области сократилось до 86

Всего в ликвидации аварий на сетях задействовано 110 бригад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Жители почти 90 населенных пунктов в Ростовской области по состоянию на вечер среды остаются без электроснабжения, которое было нарушено из-за ледяного дождя. Об этом губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.

"Восстановление электроснабжения, нарушенного в ходе неблагоприятных погодных условий, продолжается. На 19:00 [мск] в Ростовской области число отключенных населенных пунктов уменьшилось с 205 до 86. Всего в ликвидации аварий на сетях задействовано 110 бригад в составе 379 человек и 138 единиц техники, в том числе 43 из соседних регионов страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что повторно отключилась воздушная линия, питающая Аксай и район Александровки в Ростове-на-Дону. Это произошло в результате падения опоры. Специалисты перевели котельные и социально значимые объекты на резервные источники электроснабжения. Ликвидировать последствия планируют до конца дня. Без тепла остаются 75 многоквартирных домов, 4 детских сада, 3 школы и поликлиника, уточнил в Telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Он добавил, что школы и детские сады в Ростове-на-Дону 14 декабря будут работать, но родителям рекомендовано по возможности оставить детей дома. При этом занятия на четверг отменены в учреждениях культуры и спорта города. Также в Ростове-на-Дону продлили действие режима повышенной готовности в вязи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

"В течение суток коммунальщики обработали почти 800 объектов улично-дорожной сети. Задействовали 112 машин и более 700 дворников в рамках муниципального контракта, израсходовано свыше 1500 тонн противогололедных средств. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до конца недели. В связи с этим режим повышенной готовности в Ростове продлен до 12:00 18 декабря", - говорится в сообщении Логвиненко.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области, без света в регионе находились свыше 100 тыс. жителей.