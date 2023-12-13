Число остающихся без света жителей Псковской области снизилось втрое

Работы по восстановлению электроснабжения идут круглосуточно

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Количество жителей Псковской области, в домах которых прервалось электроснабжение из-за сильных снегопадов, снизилось более чем в три раза, сейчас в регионе без света остаются около 2 тыс. человек, сообщила пресс-служба "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" продолжают работать в особом режиме в Псковской области. Сегодня в регион прибыли дополнительные бригады из Вологодской, Новгородской областей и Республики Карелия. В настоящее время без электроснабжения остаются около 2 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что работы по восстановлению электроснабжения идут круглосуточно. Всего на смене задействовано 109 бригад, привлечено 114 единиц техники. "Энергетики уже восстановили электроснабжение большей части потребителей. Продолжаются работы по включению линий. Без электроснабжения остаются в основном хутора, в которых проживают всего по несколько человек. Такие населенные пункты как правило подключены к многокилометровым ЛЭП, поэтому энергетикам нужно время для обхода каждой линии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального правительства, больше всего отключений фиксируется в Себежском и Пустошкинском районах, Печорском и Опочецком муниципальных округах.

В среду ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России сообщал о том, что более 8 тыс. человек остались без электроснабжения в Псковской области из-за снегопада и оттепели. По данным ведомства, непогода привела к отключению электричества в 658 населенных пунктах региона. Позже энергетики сообщили, что в зоне отключения электричества остаются 6 тыс. человек.