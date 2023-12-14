В Симферополе задержали экс-главу района Приморского края по делу о взятке

По данным следствия, Андрей Колот незаконно получил 8,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Симферополе бывшего главу Спасского района Приморского края Андрея Колота по обвинению в получении взятки в 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Подтверждаем задержание в Симферополе Андрея Колота", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Спасского муниципального района Приморского края и директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

"В период с 24 июня 2019 года по март 2020 года бывший глава Спасского муниципального района Приморского края достиг соглашения с генеральным директором коммерческой организации, основным видом деятельности которой является сельскохозяйственная деятельность, о получении и даче взятки путем ежемесячного перечисления денежных сумм через двух сотрудниц. При этом банковская карта, на которую перечислялись денежные средства, была передана в пользование фигуранта. Денежные средства передавались за совершение действий в пользу коммерческой организации по предоставлению в собственность организации за плату муниципального земельного участка стоимостью свыше 712 тыс. рублей", - сообщает управление.

По данным следствия, в общей сложности Колоту были перечислены денежные средства в сумме свыше 8,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере. В настоящее время оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.