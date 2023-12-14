В центре Южно-Сахалинска 40 многоквартирных домов остались без теплоснабжения

Ситуация находится под контролем департамента городского хозяйства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Авария на сетях нарушила теплоснабжение около 40 многоквартирных жилых домов в центре Южно-Сахалинска, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Произошло повреждение на сетях около дома по адресу: проспект Мира, 243. Сейчас на месте работают специалисты АО "Сахалинской коммунальной компании". Ситуация находится на контроле департамента городского хозяйства", - рассказали в мэрии.

По информации городских властей, авария затронула потребителей почти в 40 многоквартирных домах на четырех улицах в центральной части Южно-Сахалинска. Температура воздуха в областном центре опустилась до отметки минус 10 градусов. Предстоящей ночью столбик термометра опустится до минус 13 градусов.