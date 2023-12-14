В Красноярском крае возбудили дело по факту массового отключения электричества

Без света и тепла остались 9,8 тыс. жителей

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту массового отключения электричества в 40-градусный мороз в Емельяновском районе Красноярского края, когда без света и тепла остались 9,8 тыс. жителей. Об этом сообщила прокуратура края.

"Уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры после массового отключения электричества в Емельяновском районе. С 10 по 12 декабря 2023 года во время критически низких температур воздуха на территории произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. Только в Емельяново обесточены оказались 3 275 жилых домов, четыре котельные, пожарная часть и два детских сада. Без света и тепла остались 9,8 тыс. жителей, в том числе почти 2 тыс. детей. <...> Энергетики не обеспечили надлежащую техническую эксплуатацию находящихся на обслуживании объектов", - говорится в сообщении.

С 10 по 13 декабря, по информации синоптиков, в центральных и южных районах Красноярского края был сильный мороз - температура воздуха местами опускалась до минус 47 градусов. В Емельяновском районе столбик термометра показывал около минус 40 градусов.

По информации главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). "В результате длительных отключений электроэнергии в жилых домах повреждены системы отопления, жители домов, в том числе малолетние дети, инвалиды и пенсионеры, были лишены возможности обеспечить бесперебойное теплоснабжение своих жилых помещений в пределах установленных норм", - пояснили в следственном управлении.

По данным ведомства, в течение 2023 года на территории Емельяновского района регулярно происходят аварийные отключения электроэнергии из-за ненадлежащего технического состояния электросетей. "Так, с января по октябрь 2023 года на территории района произошло 766 аварийных отключений электроснабжения в 60 населенных пунктах, общее время отключений составило свыше 3 тыс. часов", - сообщили в территориальном главке СК.