В Прикамье семь человек пострадали в результате пожара в частном доме

Среди них пять детей

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Семь человек, в том числе пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет, пострадали в результате пожара в частном строящемся доме в деревне Растягаево Пермского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Прикамья.

"В ходе инцидента пострадали пять детей в возрасте от 9 месяцев до 6 лет. Также пострадали двое взрослых - мужчина 29 лет и женщина 25 лет. Все пациенты госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в доме в деревне Растягаево Пермского муниципального округа произошел пожар, сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену в 10:12 (08:12 мск). Площадь пожара составила 5 кв. м, его удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Причина пожара устанавливается.

По данным местных СМИ, в Растягаеве взорвался газ, в это время в доме находилась семья. Министерство территориальной безопасности Пермского края, комментируя произошедшее, также напомнило жителям и гостям Прикамья о том, что "запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением одного газового баллона объемом не более 5 л, подключенного к газовой плите заводского изготовления".