В Татарстане в результате ДТП погибли три человека

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.

"Сегодня примерно в 06:56 на 34 км автодороги "Шали - Сорочьи горы" 24-летний водитель автомобиля Kia, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai", - говорится в сообщении.

В результате водитель и 48-летний пассажир автомобиля Kia погибли, 60-летний водитель автомобиля Hyundai умер в больнице.