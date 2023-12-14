На одной из центральных улиц в Каспийске мусоровоз провалился в асфальт

Водитель и грузчик, находившиеся в автомобиле, не пострадали

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Мусоровоз провалился в асфальт на одной из центральных улиц Каспийска, частично нарушив движение транспорта.

"Ведутся работы по ликвидации повреждения участка автомобильной дороги по улице Орджоникидзе. Комиссию по ликвидации возглавил заместитель главы города Сергей Шахвалиев", - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Каспийска.

Видео с мусоровозом было распространено в социальных сетях. Как видно из публикаций, на месте падения транспорта образовалась яма глубиной около 1 м и шириной около 2 м.

Там уточнили, что водитель и грузчик, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали.

В Дагестане с 11 декабря идут проливные дожди. Из-за непогоды были повреждены линии электропередачи, затоплены несколько улиц. Из-за перебоев с электричеством в среду жители Махачкалы перекрыли два центральных проспекта города. Энергетики "Дагэнерго" переведены на особый режим работы.