Французская актриса Изабель Аджани получила 2 года тюрьмы условно за уклонение от налогов

Ее признали виновной в том, что она задекларировала дар в размере €2 млн от главы Олимпийского комитета Сенегала Мамаду Дианья Ндияй в качестве кредита, чтобы не платить налог

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд во Франции приговорил известную киноактрису и певицу Изабель Аджани к двум годам тюремного заключения условно и штрафу в размере €250 тыс. по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

68-летняя Аджани была признана виновной в том, что задекларировала дар в размере €2 млн от главы Олимпийского комитета Сенегала, бизнесмена Мамаду Дианья Ндияй в качестве кредита, чтобы не платить налоги. Кроме того, актриса в 2016 и 2017 годах оформила фиктивное местожительство в Португалии, уклоняясь тем самым от уплаты подоходного налога во Франции в размере €236 тыс.

Аджани также обвинили в отмывании денег за то, что она получила от офшорной компании на незадекларированный счет в американском банке €119 тыс, которые затем были переведены в Португалию. По словам адвокатов Аджани, эти средства были пожертвованы семье ее горничной на покупку недвижимости в Португалии.

Изабель Аджани является обладательницей рекордных пяти престижных французских кинопремий "Сезар" в номинации "Лучшая женская роль" за роли в фильмах "Одержимая" (Possession , 1981), "Убийственное лето" (L'ete meurtrier , 1983), "Камилла Клодель" (Camille Claudel , 1988), "Королева Марго" (La reine Margot , 1994) и "Последний урок" (La journee de la jupe , 2008).