Бизнесмена из КБР осудили за кражу планера вертолета из воинской части

Его подельник находится в розыске

НАЛЬЧИК, 14 декабря. /ТАСС/. В Нальчике бизнесмена осудили за кражу планера вертолета из воинской части, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по КБР.

"Приговор суда выслушал 48-летний житель Чегемского района, которому следователи отдела полиции №2 УМВД России по Нальчику предъявили обвинение в хищении несущей конструкции вертолета Ми-8, состоящего на балансе воинской части Нальчика и непригодного к эксплуатации. Изучив материалы уголовного дела, Нальчикский городской суд назначил недобросовестному предпринимателю наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали сотрудники уголовного розыска нальчикского УМВД в мае, его подельник находится в розыске.

"В ходе расследования было установлено, что мужчина, будучи предпринимателем в сфере перевозки грузов, в июне 2018 года разобрал и вывез с охраняемой территории планер винтокрылого летательного аппарата, воспользовавшись подложной доверенностью, которую ему от имени администрации Эльбрусского района подготовил сообщник. Согласно поддельному документу, конструкция вертолета передавалась в местный музей в качестве экспоната. Однако похищенное имущество стоимостью 155 тыс. руб. бизнесмен сдал в пункт приема металла за 200 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе ведомства.