В метро Пекина разъединились вагоны поезда

Пострадали более 30 человек

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Более 30 пассажиров пекинского метро пострадали в результате разъединения вагонов поезда. Об этом сообщил комитет транспорта китайской столицы.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети Weibo, ЧП произошло в 18:57 по пекинскому времени (13:57 мск) между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" (северо-западная ветка "Чанпин"). На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики.

Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Причины аварии выясняются, ведется следствие.