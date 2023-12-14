В Челябинске арестовали директора "Уралдорстроя" по делу о даче взятки должностному лицу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца задержанному в среду сотрудниками ФСБ директору крупной подрядной организации в сфере ремонта дорог "Уралдорстрой" Нверу Колозяну. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

"В суде рассмотрен материал. По итогам рассмотрения в отношении Колозяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 февраля 2024 года, то есть на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что Колозян обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что управление ФСБ России по Челябинской области пресекло деятельность преступной группы, которая специализируется на хищении бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сотрудниками задержаны Колозян, должностные лица контрольно-надзорных структур, возбуждены уголовные дела. По словам силовиков, всего директор компании получил контракты на 5,9 млрд рублей.