В Уссурийске при пожаре в частном доме погибли два человека

Площадь возгорания составила около 110 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Уссурийске в Приморском крае на площади 110 кв. м. В результате возгорания погибли мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"14 декабря в 22:36 (15:36 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в переулке Садовый в Уссурийске. Уже через 10 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных веранда и кровля дома были охвачены пламенем, также горел рядом стоящий гараж. В ходе тушения пожара огнеборцами в доме были обнаружены тела двух погибших, мужчины 1953 года рождения и женщины, предположительно, 1951 года рождения", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в результате пожара дом поврежден огнем, гараж и находящейся внутри легковой автомобиль уничтожены полностью. Общая площадь возгорания составила около 110 кв. м. Для установления причины и всех обстоятельств случившегося на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

Всего в тушении было задействовано 5 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.