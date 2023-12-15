В ХМАО в ДТП пострадали четыре человека

ЧП произошло на 31-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Два грузовика и микроавтобус столкнулись на 31-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два пассажира микроавтобуса, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"На 31-м км автодороги Сургут - Нижневартовск в Сургутском районе произошло ДТП. В результате водитель микроавтобуса "Луидор" и два его пассажира, а также водитель ГАЗ получили травмы", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, 23-летний водитель ГАЗ, по предварительным данным, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который от удара отбросило еще на один грузовик ГАЗ.