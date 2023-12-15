Часть Ростова и района области в третий раз за два дня обесточены из-за аварии в непогоду

В регионе проводят работы по переподлючению котельных на резервные источники электроснабжения, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Сизиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Третье аварийное отключение за два дня из-за непогоды в Ростовской области оставило без электричества район Александровки в Ростове-на-Дону и часть Аксайского района, сообщил в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Сизиков.

"Ростов-на-Дону (Александровка), Аксайский район. Аварийное отключение электроснабжения. Под ограничением котельные", - написал он, добавив, что в настоящее время выполняются работы по переподлючению котельных на резервные источники электроснабжения.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале уточнил, что без света в городе остаются жильцы 200 домов, также обесточены семь школ, четыре детских сада, два медицинских учреждения, а также шесть котельных "Теплокоммунэнерго". "Теплоснабжение временно ограничено в 173 многоквартирных домах", - добавил он.

В Минобразования Ростовской области сообщили, что из-за непогоды часть школ и детских садов региона закрылись или перешли на дистанционку. "15 декабря в Аксайском, Боковском, Неклиновском, Родионово-Несветайском районах 15 детских садов временно не работают из-за отсутствия электроэнергии и воды. Обучение в девяти школах в Волгодонске, Аксайском и Неклиновском районах организовано в формате дистанционного обучения или самоподготовки. В одной ростовской школе занятия перенесены на субботу", - уточнили в министерстве.

Вечером 12 декабря авария из-за ледяного дождя в Аксайском районе оставила без тепла и света почти 200 домов в Ростове-на-Дону и часть населенных пунктов Аксайского района, аналогичная ситуация произошла утром 13 декабря.

О непогоде в регионе

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области.

ГУ МЧС РФ по региону продлило штормовое предупреждение до субботы из-за гололеда и ветра до 18 м/с.