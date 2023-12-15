Мэр Харькова заявил о серьезной аварии в энергосистеме города

Она повлекла за собой отключение котельных, добавил Игорь Терехов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Крупная авария произошла в энергосистеме Харькова из-за непогоды и повлекла за собой отключение котельных. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Из-за непогоды произошла серьезная авария в электросети, были отключены наши котельные. Нам удалось удержать тепло в жилых домах харьковчан, потому что мы перешли на генераторы", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, авария, произошедшая после ледяного дождя, стала "серьезным вызовом".

В своем Telegram-канале Терехов также сообщил, что к утру городским службам удалось локализовать дефекты в работе котельных, жители получают отопление в полном объеме.

Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Также фиксировались проблемы с отоплением, жителям страны неоднократно рекомендовали запасаться дровами. В офисе украинского президента ранее признавали, что эта зима окажется гораздо сложнее предыдущей.